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    Події в Україні

    Ситуація в Харкові: окупанти завдали інтенсивних артилерійських ударів по місту

    Росіяни навмисно продовжують атаки проти мирного населення - Ситуація в Харкові: окупанти завдали інтенсивних артилерійських ударів по місту
    Росіяни навмисно продовжують атаки проти мирного населення
    фото: Фокус

    За день на Харківщині загинули четверо мирних жителів

    13 квітня протягом дня окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова. Це Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського. Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.
    Унаслідок обстрілів за день загинули четверо мирних жителів та 10 поранених.

    В області складним залишається Ізюмський напрямок. ЗСУ тримають позиції, знищують техніку та поступово рухаються контрнаступом у Дергачівському Роганському напрямках.

    «Проводимо евакуацію із Лозової та Барвінкового. Ми наполегливо рекомендуємо населення тимчасово покинути ці території, адже прогнозуємо імовірність розгортання бойових дій саме в цих районах. Звичайно, ми б хотіли провести евакуацію із Липців, Циркунів, але російський ворог нам не погоджує «зелених» коридорів», – повідомив Синєгубов.

    Нагадаємо, окупанти намагаються блокувати Харків та окремі квартали Маріуполя.

    Як відомо, окупанти обстрілюють Харків: влада міста просить жителів не виходити з укриттів.

    До слова, ЗСУ збили два ворожі літаки, які атакували Харківщину.

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    Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна ХТЗ Україна населення окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Ситуація в Харкові: окупанти завдали інтенсивних артилерійських ударів по місту