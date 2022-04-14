Ситуація в Харкові: окупанти завдали інтенсивних артилерійських ударів по місту

За день на Харківщині загинули четверо мирних жителів

13 квітня протягом дня окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова. Це Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського. Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів за день загинули четверо мирних жителів та 10 поранених.

В області складним залишається Ізюмський напрямок. ЗСУ тримають позиції, знищують техніку та поступово рухаються контрнаступом у Дергачівському Роганському напрямках.

«Проводимо евакуацію із Лозової та Барвінкового. Ми наполегливо рекомендуємо населення тимчасово покинути ці території, адже прогнозуємо імовірність розгортання бойових дій саме в цих районах. Звичайно, ми б хотіли провести евакуацію із Липців, Циркунів, але російський ворог нам не погоджує «зелених» коридорів», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти намагаються блокувати Харків та окремі квартали Маріуполя.

Як відомо, окупанти обстрілюють Харків: влада міста просить жителів не виходити з укриттів.

До слова, ЗСУ збили два ворожі літаки, які атакували Харківщину.

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