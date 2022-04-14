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    Уряд Німеччини конфіскував супер’яхту російського мільярдера Усманова

    156-метрове судно проходило переобладнання у портовому місті на півночі Німеччини - Уряд Німеччини конфіскував супер’яхту російського мільярдера Усманова
    156-метрове судно проходило переобладнання у портовому місті на півночі Німеччини
    фото: wikimedia

    Олігарх намагався приховати яхту в офшорі

    Уряд Німеччини постановив конфіскувати найбільшу у світі супер'яхту Dilbar підсанкційного російського мільярдера Алішера Усманова вартістю понад $600 млн. Про це повідомляє Bloomberg.

    «Влада Гамбурга конфіскувала супер’яхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова після того, як встановила, що вона на законних підставах належить його сестрі, на яку також поширюються західні санкції через війну в Україні», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначає видання, 156-метрове судно проходило переобладнання у портовому місті на півночі Німеччини.

    Раніше Федеральне управління боротьби зі злочинністю Німеччини заявило, що, незважаючи на спроби олігарха приховати яхту в офшорі, воно встановило, що її власником є сестра Усманова Гульбахор Ісмаїлова.

    За даними Міністерства фінансів США, на судні розміщується 25-метровий басейн та два вертолітні майданчики. Його вартість оцінюється у 600-750 мільйонів доларів.

    Раніше фінансова гвардія Італії заарештувала нерухомість російського олігарха Алішера Усманова та відомого путінського пропагандиста Володимира Соловйова, які потрапили під санкції Євросоюзу через вторгнення РФ в Україну.

    Раніше Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні одні його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.

    Як повідомлялося, українець втопив яхту російського олігарха за 7 млн євро. Так він помстився за обстріл Києва.

    Теги: росія окупанти санкції війна корабель Україна окупація #stoprussia
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    Уряд Німеччини конфіскував супер’яхту російського мільярдера Усманова