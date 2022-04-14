Що робити з Медведчуком? Американська газета нагадала Зеленському важливу деталь
У Вашингтона є свої питання до кума Путіна
Кум Путіна Віктор Медведчук є фігурантом американського розслідування про втручання Росії у вибори президента США. Про це пише видання The New York Times.
У виданні нагадали, що український олігарх був клієнтом Пола Манафорта, політичного консультанта Дональда Трампа.
«Його (Медведчука. – Ред.) ім'я спливло як впливова постать в Україні, яка потенційно знала зсередини про втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах, хоча протягом багатьох років він наполегливо це заперечував», - йдеться в матеріалі американського видання.
Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.
Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.
Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.
Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагає звільнити Медведчука.
Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука.