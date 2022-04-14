Що робити з Медведчуком? Американська газета нагадала Зеленському важливу деталь

У Вашингтона є свої питання до кума Путіна

Кум Путіна Віктор Медведчук є фігурантом американського розслідування про втручання Росії у вибори президента США. Про це пише видання The New York Times.

У виданні нагадали, що український олігарх був клієнтом Пола Манафорта, політичного консультанта Дональда Трампа.

«Його (Медведчука. – Ред.) ім'я спливло як впливова постать в Україні, яка потенційно знала зсередини про втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах, хоча протягом багатьох років він наполегливо це заперечував», - йдеться в матеріалі американського видання.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.