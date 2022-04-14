  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Що робити з Медведчуком? Американська газета нагадала Зеленському важливу деталь

    СБУ затримала Віктора Медведчука 12 квітня - Що робити з Медведчуком? Американська газета нагадала Зеленському важливу деталь
    СБУ затримала Віктора Медведчука 12 квітня
    фото: Володимир Зеленський / Telegram

    У Вашингтона є свої питання до кума Путіна

    Кум Путіна Віктор Медведчук є фігурантом американського розслідування про втручання Росії у вибори президента США. Про це пише видання The New York Times.

    У виданні нагадали, що український олігарх був клієнтом Пола Манафорта, політичного консультанта Дональда Трампа.

    «Його (Медведчука. – Ред.) ім'я спливло як впливова постать в Україні, яка потенційно знала зсередини про втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах, хоча протягом багатьох років він наполегливо це заперечував», - йдеться в матеріалі американського видання.

    Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

    Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

    Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

    Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагає звільнити Медведчука.

    Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука.

    Читайте також: «Зайві свідки Путіну не потрібні». Що чекає на Медведчука?
    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти США війна арешт Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Що робити з Медведчуком? Американська газета нагадала Зеленському важливу деталь