Спецпризначенці показали ювелірно точне знищення техніки окупантів (відео)

Рашисти ховаються між хатами українців, але це їм не допомагає

Наші захисники ліквідовують бойові машини росіян, заховані між житловими будинками

Спецпризначенці показали відео ліквідації техніки росіян, яку окупанти заховали між житловими будинками. Це відбулося на Донеччині. Відео оприлюднили на сторінці 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго у Facebook.

Спецпризначенці розповіли, що колона окупантів зайшла до одного з населених пунктів. Там росіяни намагалися заховати техніку поміж житлових будинків. Однак мить, і брухт ворога (БМП, «Камаз», «Урал») потрапляє до пекла.

«Ми – ССО України. «Пасемо» росіян в одному з населених пунктів у Донецькій області. Спостерігаємо, наводимо гармати і міномети. Працюємо. Мораль історії: ми – очі, ми – розум, ми – руки, які з-поміж іншого вправно володіють навичками стрільби з важкої зброї», – мовиться у повідомленні.

Тим часом російські окупанти залишаються купою побитого російського брухту.

Нагадаємо, за добу ЗСУ на Донбасі відбили вісім атак ворога і знищили ворожу техніку.

Також стало відомо, які міста планують знищити окупанти (радіоперехоплення).

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