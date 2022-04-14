Росія втратила вже понад пів тисячі танків – Oryx

Дані щодо цієї кількості підтверджені у фото або відео

Ворог у війні з Україною вже точно втратив щонайменше 505 танків. Про це свідчать дані, оприлюднені у звіті проєкту Oryx.

Зазначається, що співвідношення розбитої броньованої техніки обох країн становить приблизно 4:1.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 2 880 одиниць техніки:

1 538 знищено;

44 пошкоджено;

235 покинуто;

1 065 захоплено українськими військовими.

Серед техніки, якої країна-агресор позбулася у ході бойових дій, 505 танків:

понад 250 було знищено;

9 – пошкоджено;

40 – покинуто;

200 захоплено ЗСУ.

Найбільше втратила Росія Т-72 у модифікаціях Б3 та Б3 зразка 2016 року. Т-80 (модифікації У, БВ) і 17 – Т-90А. Моделі 62 машин не вдалося визначити за фото.

До звіту Oryx увійшла лише та техніка, втрату якої експерти змогли підтвердити за допомогою фото- або відеодоказів.

Згідно з даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 19800 осіб,

танків ‒ 739 од,

бойових броньованих машин ‒ 1964 од,

артилерійських систем – 358 од,

РСЗВ – 115 од,

засоби ППО - 64 од,

літаків – 158 од,

гелікоптерів – 143 од,

автомобільної техніки – 1429 од,

кораблі /катери – 7 од,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132.

спеціальна техніка – 25.

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Нагадаємо, спецпризначенці показали ювелірно точне знищення техніки окупантів (відео).