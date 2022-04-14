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    Росія втратила вже понад пів тисячі танків – Oryx

    Українські захисники продовжують знищувати військову техніку російських окупантів - Росія втратила вже понад пів тисячі танків – Oryx
    Українські захисники продовжують знищувати військову техніку російських окупантів
    фото: ЗСУ

    Дані щодо цієї кількості підтверджені у фото або відео

    Ворог у війні з Україною вже точно втратив щонайменше 505 танків. Про це свідчать дані, оприлюднені у звіті проєкту Oryx.

    Зазначається, що співвідношення розбитої броньованої техніки обох країн становить приблизно 4:1.

    З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 2 880 одиниць техніки:

    • 1 538 знищено;
    • 44 пошкоджено;
    • 235 покинуто;
    • 1 065 захоплено українськими військовими.

    Серед техніки, якої країна-агресор позбулася у ході бойових дій, 505 танків:

    • понад 250 було знищено;
    • 9 – пошкоджено;
    • 40 – покинуто;
    • 200 захоплено ЗСУ.

    Найбільше втратила Росія Т-72 у модифікаціях Б3 та Б3 зразка 2016 року. Т-80 (модифікації У, БВ) і 17 – Т-90А. Моделі 62 машин не вдалося визначити за фото.

    До звіту Oryx увійшла лише та техніка, втрату якої експерти змогли підтвердити за допомогою фото- або відеодоказів.

    Згідно з даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 19800 осіб,
    • танків ‒ 739 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
    • артилерійських систем – 358 од,
    • РСЗВ – 115 од,
    • засоби ППО - 64 од,
    • літаків – 158 од,
    • гелікоптерів – 143 од,
    • автомобільної техніки – 1429 од,
    • кораблі /катери – 7 од,
    • цистерн з ПММ – 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132.
    • спеціальна техніка – 25.
    • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

    Нагадаємо, спецпризначенці показали ювелірно точне знищення техніки окупантів (відео).

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія втратила вже понад пів тисячі танків – Oryx