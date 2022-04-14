Росія втратила вже понад пів тисячі танків – Oryx
Дані щодо цієї кількості підтверджені у фото або відео
Ворог у війні з Україною вже точно втратив щонайменше 505 танків. Про це свідчать дані, оприлюднені у звіті проєкту Oryx.
Зазначається, що співвідношення розбитої броньованої техніки обох країн становить приблизно 4:1.
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 2 880 одиниць техніки:
- 1 538 знищено;
- 44 пошкоджено;
- 235 покинуто;
- 1 065 захоплено українськими військовими.
Серед техніки, якої країна-агресор позбулася у ході бойових дій, 505 танків:
- понад 250 було знищено;
- 9 – пошкоджено;
- 40 – покинуто;
- 200 захоплено ЗСУ.
Найбільше втратила Росія Т-72 у модифікаціях Б3 та Б3 зразка 2016 року. Т-80 (модифікації У, БВ) і 17 – Т-90А. Моделі 62 машин не вдалося визначити за фото.
До звіту Oryx увійшла лише та техніка, втрату якої експерти змогли підтвердити за допомогою фото- або відеодоказів.
Згідно з даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 19800 осіб,
- танків ‒ 739 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
- артилерійських систем – 358 од,
- РСЗВ – 115 од,
- засоби ППО - 64 од,
- літаків – 158 од,
- гелікоптерів – 143 од,
- автомобільної техніки – 1429 од,
- кораблі /катери – 7 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132.
- спеціальна техніка – 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Нагадаємо, спецпризначенці показали ювелірно точне знищення техніки окупантів (відео).