ЗСУ пояснили, чому Росія запускає літаки в напрямку Зміїного

У повітрі ворог намагається тактичною авіацією досить системно нагадувати про своє панування у Чорному морі

Російська авіація здійснює польоти у напрямку острова Зміїний та акваторії Чорного моря. Це може бути загрозою гуманітарним коридорам, які відкрили для евакуації суден з українських портів. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк пояснила, що у повітрі ворог намагається тактичною авіацією досить системно нагадувати про своє панування у Чорному морі.

«У напрямку острова Зміїний ворог запускає літаки, які здійснюють обліт території та акваторії, заявляючи про свою присутність. І натякаючи, що небезпека може бути з повітря для тих самих гуманітарних коридорів, які запропоновані для суден, які могли б вийти з портів, оскільки є там заблокованими протягом 1,5 року», – сказала вона.

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Нагадаємо, в понеділок, 4 вересня, в російському місті Сочі президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. На зустрічі говорили про поновлення чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти влітку через вихід із неї Росії.

Після зустрічі Путін та Ердоган вийшли на пресконференцію. За її результатами стало відомо, що про поновлення зернової угоди вони не домовилися. Президент РФ сказав, що Росія «готова подумати» про відновлення зернової ініціативи після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.