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Уже не Єгипет: Росія змінила свого головного покупця зерна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Уже не Єгипет: Росія змінила свого головного покупця зерна
Росія активно продає зерно Саудівській Аравії
фото з відкритих джерел

Туреччина та Іран скорочують закупівлі зерна у Путіна

Якщо раніше основним покупцем зерна у країни-агресора був Єгипет, то зараз Росія поступово змінює свою зернову географію. Так, Саудівська Аравія у перші два місяці сільгоспроку (липень-серпень) стала лідером із закупівель російського зерна. Про це з посиланням на повідомлення Союзу експортерів зерна РФ пише «Інтерфакс».

За даними Союзу експортерів зерна, Саудівська Аравія імпортувала 1,323 млн. тонн зерна, що майже в 1,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року (704 тис. тонн).

Саудівська Аравія лідирувала й у липні, імпортувавши 833 тис. тонн, що у 2,6 разу більше, ніж рік тому (322 тис. тонн).

На другому місці за підсумками двох місяців опинився Єгипет, який збільшив закупівлі на 12,1%, до 1,284 млн. тонн з 1,145 млн. тонн роком раніше. Трійку лідерів замикає Туреччина, яка знизила імпорт на 6,7%, до 1,283 млн. тонн з 1,376 млн. тонн відповідно.

У липні Туреччина була на другому місці (692 тис. тонн проти 602 тис. тонн рік тому), Єгипет – на третьому (503 тис. тонн проти 229 тис. тонн).

До топ-5 провідних покупців за два місяці сільгоспроку також увійшли Іран, який закупив 1,127 млн ​​тонн, що на 22,6% менше від торішнього (1,456 млн тонн), і Лівія, яка збільшила закупівлі втричі – до 878 тис. тонн з 289 тис. тонн тонн в липні-серпні минулого року.

Іран зберіг четверте місце, зайняте у липні (500 тис. тонн проти 571 тис. тонн). Лівія зайняла місце Ізраїлю, який був п'ятим у липні (351 тис. тонн проти 95 тис. тонн).

Як повідомив  голова правління союзу Едуард Зернін, Саудівська Аравія набрала високі темпи закупівель і тримає лідерство щодо імпорту російського зерна з початку сезону. Вона закуповує не лише пшеницю, а й зернові культури на корми. Єгипет не полишає лідерських амобіцій із закупівель російської пшениці, що дозволило йому зайняти другу позицію в рейтингу.

«Водночас Туреччина скоротила закупівлі фуражних культур, цього виявилося достатньо, щоб відкотитися на третю позицію щодо зерна в цілому», – повідомив Зернін. 

«Іран стабільно втрачає свої позиції через серйозне скорочення російських поставок пшениці через перманентні і незрозумілі проблеми з оплатою», – додав він. За його словами, Лівія показала найвищий (з лідерів) темпи зростання закупівель і зайняла місце в п'ятірці найбільших імпортерів російського зерна.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на горизонті немає «жодної обнадійливої перспективи миру» у війні Росії проти України. Про це він сказав журналістам після візиту в Сочі та зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, передає CNN Tukr.

За словами Ердогана, позиція Туреччини щодо війни в Україні однозначна – «з першого дня ми завжди виступали за мир, діалог і дипломатію».

«Ми докладали величезних зусиль для запобігання подальшому кровопролиттю. Ми не підливали масла у вогонь, ми намагалися домогтися, щоб обидві сторони зустрілися. На жаль, війна, що триває вже 1,5 року, досі триває. На горизонті немає жодної обнадійливої перспективи миру», – сказав турецький президент.

Ердоган зазначив, що Туреччина також готова зробити свій внесок у мирні переговори і продовжить свою роль посередника, як «у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС».

До слова, в понеділок, 4 вересня, в російському місті Сочі президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. На зустрічі говорили про поновлення чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти влітку через вихід із неї Росії.

Після зустрічі Путін та Ердоган вийшли на пресконференцію. За її результатами стало відомо, що про поновлення зернової угоди вони не домовилися. Президент РФ сказав, що Росія «готова подумати» про відновлення зернової ініціативи після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.

Також відомо, що на зустрічі Ердоган і Путін обговорили товарообіг між Туреччиною та Росією. Зараз він становить $62 млрд, його планують довести до $100 млрд на рік. Президенти також обговорили перехід на взаємні розрахунки у національних валютах і створення газового хабу в Туреччині.

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Теги: Єгипет зерно Саудівська Аравія росія липень експорт Туреччина імпорт Лівія

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