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Кулеба відповів на заклик Ердогана «пом'якшити підхід» до зернової угоди

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кулеба відповів на заклик Ердогана «пом'якшити підхід» до зернової угоди
Дмитро Кулеба анонсував зустріч президентів України та Туреччини
фото з відкритих джерел

Україна стоятимемо на захисті всіх принципових позицій

Після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Україні «необхідно пом'якшити свій підхід» для відновлення зернової угоди. Однак, Україна стоятиме на захисті всіх принципових позицій. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає 24 канал.

Глава МЗС України наголосив, що перед зустріччю Ердогана з російським диктатором українські дипломати контактували з турецькою стороною та чітко все роз'яснили. «Наша позиція справедлива – ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати», – підкреслив Кулеба.

Очільник МЗС зауважив, що Україна розраховує почути, що привезли турецькі колеги з Сочі, та дізнатися про всі деталі, а потім приймати рішення.

«Але однозначно, що ми стоятимемо на захисті всіх принципових позицій, зокрема щодо санкційного тиску на Росію. Втім, відзначу, що жодних санкцій проти господарської продукції Росії насправді немає, і це спекуляція Росії», – наголосив міністр.

Нагадаємо, 4 вересня в російському місті Сочі президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. На зустрічі говорили про поновлення чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти влітку через вихід із неї Росії. Після зустрічі стало відомо, що про поновлення зернової угоди вони не домовилися. Президент РФ сказав, що Росія «готова подумати» про відновлення зернової ініціативи після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.

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17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган росія війна путін зерно Україна Дмитро Кулеба

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