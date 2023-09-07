Зерновий коридор без РФ. Україна зробила Туреччині пропозицію

Триває комунікація між Туреччиною і ООН за результатами переговорів і з Україною, і з Росією, щоб виробити узгоджені позиції щодо зернового коридору

Україна запропонувала Туреччині відновити роботу зернового коридору без Росії

Україна передала Туреччині пропозицію про відновлення роботи зернового коридору без Росії, остаточної відповіді наразі немає. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар на пресконференції на тему: «Зустріч Путіна та Ердогана: підсумки й рішення для України», передає Укрінформ.

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«Пропозиція про роботу («зернового коридору» – «Главком») без Росії передана турецькій стороні. Поки що немає остаточного підтвердження. Але оскільки кораблі (із зерном – «Главком») вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, а також Туреччини і проходять протоки без обмежень, то насправді це раціональний шлях», – сказав дипломат.

Посол нагадав, що і в межах зернової ініціативи досить частими були випадки, коли країна-агресор обмежувала прохід кораблів до України або намагалася регулювати доступ до того чи іншого українського порту. Окрім того, існувало обмеження на перелік продукції, яку можна було експортувати з території України.

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За словами Боднара, оскільки немає жодних експортних обмежень щодо української продукції для суден, які проходять цим гуманітарним коридором, такий альтернативний варіант може бути одним з основних для врегулювання ситуації.

Водночас посол зазначив, що наразі триває комунікація між Туреччиною і ООН за результатами переговорів і з Україною, і з Росією, щоб виробити узгоджені позиції.

«Ми також очікуємо на комунікацію між Україною і Туреччиною на високому рівні. Можливо, це буде найближчими днями, а, можливо, в рамках Генасамблеї ООН, щоб зрозуміти, куди ми можемо далі рухатися. Ми, звичайно, займаємо конструктивну позицію стосовно наших партнерів Туреччини та ООН і посередників і випрацьовуватимемо механізми, які будуть вигідні нашій стороні, але не зашкодять принциповій позиції щодо зняття санкцій з Росії – це абсолютно хибний шлях», – резюмував Боднар.

Нагадаємо, 4 вересня у Сочі відбулася зустріч президентів Туреччини та Росії, головною темою якої було відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи. Згоди з цього питання досягнуто не було.

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Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на горизонті немає «жодної обнадійливої перспективи миру» у війні Росії проти України.

До слова, 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.