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Ердоган не зміг переконати Путіна відновити зернову угоду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ердоган не зміг переконати Путіна відновити зернову угоду
Після зустрічі Путін та Ердоган вийшли на пресконференцію з якої стало відомо, що вони не домовилися про поновлення зернової угоди
фото з відкритих джерел

Для того, щоб РФ повернулася до зернової угоди Кремль вимагає виконання поставлених раніше умов

В понеділок, 4 вересня, в російському місті Сочі президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. На зустрічі говорили про поновлення чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти влітку через вихід із неї Росії.

Після зустрічі Путін та Ердоган вийшли на пресконференцію. За її результатами стало відомо, що про поновлення зернової угоди вони не домовилися. Президент РФ сказав, що Росія «готова подумати» про відновлення зернової ініціативи після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.

Також відомо, що на зустрічі Ердоган і Путін обговорили товарообіг між Туреччиною та Росією. Зараз він становить $62 млрд, його планують довести до $100 млрд на рік. Президенти також обговорили перехід на взаємні розрахунки у національних валютах і створення газового хабу в Туреччині.

Нагадаємо, президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Тайїп Ердоган провели довгоочікувані переговори у Сочі.

До слова, 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

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Теги: путін Реджеп Таїп Ердоган зерно росія Туреччина

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