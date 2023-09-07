Україна розпочала експортувати зерно через порти Хорватії

Внаслідок продовження російських атак по зерновій інфраструктурі на чорноморському узбережжі український експорт суттєво обмежився

Українське зерно почали експортувати через хорватські порти. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко на зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

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Зазначається, що внаслідок продовження російських атак по зерновій інфраструктурі на чорноморському узбережжі український експорт суттєво обмежився.

«Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору», – сказала міністр.

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Очікується, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між Україною та Хорватією й після війни.

Також сторони обговорили важливість спільного вирішення проблеми експортних обмежень для української продукції.

Нагадаємо, раніше Єврокомісар назвав головну країну для транзиту збіжжя.

До слова, в понеділок, 4 вересня, в російському місті Сочі президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. На зустрічі говорили про поновлення чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти влітку через вихід із неї Росії.

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Після зустрічі Путін та Ердоган вийшли на пресконференцію. За її результатами стало відомо, що про поновлення зернової угоди вони не домовилися. Президент РФ сказав, що Росія «готова подумати» про відновлення зернової ініціативи після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.