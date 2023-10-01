ЗСУ повідомили деталі нічної атаки «Шахедів»

Ворог поцілив у складські приміщення на Миколаївщині

У ніч на 1 жовтня на півдні країни було знищено щонайменше 15 безпілотників «Шахед». Із них 14 – на Одещині й один – на Миколаївщині. Про це заявила речниця Сил оборони «Півдня» Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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Представниця ЗСУ уточнила, що під прицілом окупантів були південні регіони. У їх напрямку здійснена дронова атака змішаного типу. Противник намагався плутати маршрути і максимально завантажувати українську систему протиповітряної оборони.

За словами Гуменюк, на Миколаївщині відбулося влучання у складські приміщення. Там триває розбір завалів і гасіння пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

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Крім того, під ворожою атакою була і Херсонщина. Окупанти вдарили по області 16 коригованими авіабомбами (КАБ).

Речниця «Півдня» додала, що ворог також продовжує завдавати балістичних ракетних ударів.

Нагадаємо, що в ніч на 1 жовтня в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку, а також загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. В Одесі під час тривоги пролунали вибухи.

Згодом щонайменше два вибухи пролунали також у Харкові.

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Крім того, вибухи гриміли і в Запоріжжі. Також два вибухи пролунали у Снігурівці на Миколаївщині.