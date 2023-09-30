В Одесі чутно звуки вибухів
У декількох регіонах оголошено повітряну тривогу
В Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників, зокрема й в Одеській області
«Декілька груп ударних БпЛА типу «Shahed» з Чорного моря в напрямку Миколаївської та Одеської областей», п – повідомили в Повітряних силах.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер також повідомляє про загрозу й просить залишатися в укриттях: «Одеський район, також не виходьте з укриттів! Бережіть себе та близьких!».
Тривога триває в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях через загрозу БпЛА.
Коментарі — 0