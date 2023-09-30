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В Одесі чутно звуки вибухів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Одесі чутно звуки вибухів
В Одесі чутно вибухи, у трьох областях триває повітряна тривога
фото: скріншот

У декількох регіонах оголошено повітряну тривогу

В Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. 

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників, зокрема й в Одеській області

«Декілька груп ударних БпЛА типу «Shahed» з Чорного моря в напрямку Миколаївської та Одеської областей», п – повідомили в Повітряних силах.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер також повідомляє про загрозу й просить залишатися в укриттях: «Одеський район, також не виходьте з укриттів! Бережіть себе та близьких!».

Тривога триває в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях через загрозу БпЛА.

Теги: Миколаїв тривога Одеса вибух

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