Дрони летіли із кількох напрямків. Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки
Українська протиповітряна оборона знищила 17 «шахедів»
У ніч на 20 вересня, Росія атакувала Україну «шахідами». Дрони збивали у чотирьох областях. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.
Всього було зафіксовано пуски 24 дронів-камікадзе з південно-східного та північного напрямків. Українська протиповітряна оборона знищила 17 «шахедів».
Дрони збивали по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, підрозділи мобільних вогневих груп та інші засоби ураження.
Нагадаємо, після 2:00 Повітряні сили попередили про загрозу ударів дронами та про пуски кількох груп «шахедів».
Триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
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