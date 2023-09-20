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Дрони летіли із кількох напрямків. Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дрони летіли із кількох напрямків. Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки
Дрони збивали по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей
фото ілюстративне

Українська протиповітряна оборона знищила 17 «шахедів»

У ніч на 20 вересня, Росія атакувала Україну «шахідами». Дрони збивали у чотирьох областях. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Всього було зафіксовано пуски 24 дронів-камікадзе з південно-східного та північного напрямків. Українська протиповітряна оборона знищила 17 «шахедів».

Дрони летіли із кількох напрямків. Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки фото 1

Дрони збивали по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, підрозділи мобільних вогневих груп та інші засоби ураження.

Нагадаємо, після 2:00 Повітряні сили попередили про загрозу ударів дронами та про пуски кількох груп «шахедів».

Триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Теги: росія окупанти Telegram безпілотник

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