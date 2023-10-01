У низці областей триває повітряна тривога

Міський голова Харкова, повідомив, що місто під ракетним ударом

У Харкові пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов: «Місто під ракетним ударом – у Харкові пролунали щонайменше два вибухи».

Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку у низці областей. Це стосується Харківської, Сумської, Чернігівської, Полтавської областей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на 1:13 карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, в яких зберігається небезпека, варто пройти в укриття.

Раніше повідомлялося про вибухи в Одесі.