Лукашенко заборонив зберігання, ввезення та використання безпілотників у Білорусі

Мешканці Білорусі мають шість місяців на те, щоб продати безпілотники організаціям або передати їх на зберігання в «уповноважену організацію, визначену урядом»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який забороняє громадянам Білорусі ввозити, зберігати, продавати, виготовляти та користуватися безпілотниками на території країни. Про це йдеться в указф № 297 «Про державний облік та експлуатацію цивільних безпілотних літальних апаратів» від 25 вересня, що опублікований на сайті президента Білорусі.

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«Документом встановлюється заборона для фізичних осіб на ввезення на територію Білорусі, зберігання, обіг, експлуатацію та виготовлення цивільних БЛА», – наголошується в документі.

Як зазначається в указі, будь-яке використання цивільних дронів дозволяється лише організаціям та юридичним особам для їх «підприємницької та професійної діяльності». Для цього їм потрібно отримати дозвіл у Департаменті авіації міністерства транспорту і комунікацій Білорусі.

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Мешканці Білорусі мають шість місяців на те, щоб продати безпілотники організаціям або передати їх на зберігання в «уповноважену організацію, визначену урядом».

Також у Білорусі хочуть запровадити облік всіх БПЛА, які є в державі, створивши автоматизовану систему з даними, скільки і яких дронів кому належать.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи на засіданні республіканського семінару-наради з розвитку тваринництва, почав бідкатися, що Володимир Путін не може захистити Росію від дронів