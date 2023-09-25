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Лукашенко заборонив зберігання, ввезення та використання безпілотників у Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко заборонив зберігання, ввезення та використання безпілотників у Білорусі
Будь-яке використання цивільних дронів дозволяється лише організаціям та юридичним особам
фото ілюстративне

Мешканці Білорусі мають шість місяців на те, щоб продати безпілотники організаціям або передати їх на зберігання в «уповноважену організацію, визначену урядом»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який забороняє громадянам Білорусі ввозити, зберігати, продавати, виготовляти та користуватися безпілотниками на території країни. Про це йдеться в указф № 297 «Про державний облік та експлуатацію цивільних безпілотних літальних апаратів» від 25 вересня, що опублікований на сайті президента Білорусі.

«Документом встановлюється заборона для фізичних осіб на ввезення на територію Білорусі, зберігання, обіг, експлуатацію та виготовлення цивільних БЛА», – наголошується в документі.

Як зазначається в указі, будь-яке використання цивільних дронів дозволяється лише організаціям та юридичним особам для їх «підприємницької та професійної діяльності». Для цього їм потрібно отримати дозвіл у Департаменті авіації міністерства транспорту і комунікацій Білорусі.

Мешканці Білорусі мають шість місяців на те, щоб продати безпілотники організаціям або передати їх на зберігання в «уповноважену організацію, визначену урядом».

Також у Білорусі хочуть запровадити облік всіх БПЛА, які є в державі, створивши автоматизовану систему з даними, скільки і яких дронів кому належать.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи на засіданні республіканського семінару-наради з розвитку тваринництва, почав бідкатися, що Володимир Путін не може захистити Росію від дронів

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Теги: Олександр Лукашенко путін безпілотник Білорусь

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