Атака на Полтавщину: де прогриміли вибухи
У Кременчуку та районі було чути вибухи
У ніч на 20 вересня російські терористи здійснили масовану атаку на Полтавщну ворожими безпілотниками. На область заходило кілька груп ударних дронів «Шахед».
Судячи з усього, основним напрямком удару став Кременчук. У місті та районі було чути вибухи, повідомляє «Кременчук опертивний».
Повітряна тривога в Полтавській області тривала 4,5 години.
Раніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що окупанти завдали ударів по Полтавській області в ніч проти 20 вересня.
Посадовець закликає місцевих жителів не залишати укриття до скасування повітряної тривоги через запуск противником кількох груп ударних безпілотників типу «Шахед».
Нагадаємо, що в деяких регіонах України вночі була оголошена повітряна тривога.
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