Атака на Полтавщину: де прогриміли вибухи

На Полтавщину зайшло кілька груп ударних дронів

У Кременчуку та районі було чути вибухи

У ніч на 20 вересня російські терористи здійснили масовану атаку на Полтавщну ворожими безпілотниками. На область заходило кілька груп ударних дронів «Шахед».

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Судячи з усього, основним напрямком удару став Кременчук. У місті та районі було чути вибухи, повідомляє «Кременчук опертивний».

Повітряна тривога в Полтавській області тривала 4,5 години.

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Раніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що окупанти завдали ударів по Полтавській області в ніч проти 20 вересня.

Посадовець закликає місцевих жителів не залишати укриття до скасування повітряної тривоги через запуск противником кількох груп ударних безпілотників типу «Шахед».

Нагадаємо, що в деяких регіонах України вночі була оголошена повітряна тривога.