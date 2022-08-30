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Зрадник Стемоусов втік із Херсона: куди подався 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зрадник Стемоусов втік із Херсона: куди подався 
Колаборант злякався, що чого чекає доля Ковальова? 
фото: Сергій Стерненко/Telegram

Стремоусов вирішив пересидіти контрнаступ ЗСУ у РФ

Російський колаборант і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов, який називає український контрнаступ на півдні фейком, сам чомусь перебуває не в Херсоні. Уже другий день він у своєму Telegram-каналі публікує звернення на фоні міської панорами.

Користувачі у Twitter змогли встановити це місце: Стремоусов записує звернення з готелю Marriot у центрі російського міста Воронеж. Таку інформацію оприлюднив громадський активіст Сергій Стерненко.

«Завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалось встановити, що вчора та сьогодні Стрємоусов записував свої відеозвернення із готелю Marriott у м. Воронєж на проспекті Революції, 38. На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронежа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище», – йдеться в повідомленні.  

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На весь екран

Нагадаємо, напередодні на Херсонщині у Голій Пристані було вбито колишнього народного депутата-зрадника Олексія Ковальова. Після цього радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань написав, що «настала черга Стремоусова». 

Як стало відомо, 30 серпня у Херсоні невідомі підірвали авто росіянина, якому окупанти дали посаду.

Перед цим на Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка.

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Теги: державна зрада Херсон ЗСУ

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