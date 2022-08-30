В окупованому Херсоні лунали потужні вибухи (відео) 

Над містом піднімається дим

У тимчасово окупованому Херсоні у вівторок, 30 серпня, пролунали потужні вибухи. Звуки вибухів чули орієнтовно о 9:29. Після цього над містом піднявся чорний дим. Про це повідомляє «Суспільне» та херсонські Telegram-канали.

Окупантам звично, як і завжди після «бавовни», розповідають, буцімто «працює протиповітряна оборона».

Офіційної інформації щодо ситуації в місті наразі немає.

Нагадаємо, близько 7-ї години ранку в тимчасово окупованому російськими військами Херсоні розпочалася стрілянина.

Перед цим стало відомо, що в Херсоні прозвучали вибухи. За інформацією пабліків, ймовірно, по Антонівському мосту знову завдано ударів. На місці вибухів були помітні клуби диму.

Додамо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Напередодні під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.