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ЗСУ повідомили, скільки сили ППО збили ракет і дронів від початку вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, скільки сили ППО збили ракет і дронів від початку вересня
Вже понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті Протиповітряною обороною
фото ілюстративне

Речник командування Повітряних сил Ігнат заявив,що у росіян є носії, але не факт, що є в достатній кількості ракети до них

Сили української протиповітряної оборони починаючи із 11 вересня збили понад 420 російських ракет і 430 ворожих дронів-камікадзе. Про  це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Усі дату 10 жовтня, від першого масованого обстрілу (енергетичної інфраструктури України – ред.), взяли за початок відліку атак на енергетичну інфраструктуру. Але ж насправді вдарили по Харківській ТЕЦ ще 11 вересня. Саме ця дата, коли терористи напали на башти-близнюки, – так само й вони почали нападати на нашу критичну інфраструктуру. Із цього часу вже понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті Протиповітряною обороною, а атакувала більша кількість, зрозуміло», – сказав Ігнат.

Також Ігнат зазначив, що багато ракет використано, носії є, але не факт, що є в достатній кількості ракети до них. За його словами, літаки стратегічної авіації – Ту-95 і Ту-160 – зараз перебазувалися на інші аеродроми, розосередилися в РФ. 

Ігнат висловив думку, що вибухи на аеродромі в Енгельсі й передислокація техніки РФ у Приморський край суттєво не впливають на здатність російської авіації завдавати ракетні удари по Україні.

Нагадаємо, триває 308 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби окупанти завдали два авіаційних та два ракетних удари,  а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.

Теги: безпілотник ракета системи ППО ЗСУ ворог окупанти

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