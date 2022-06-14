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    Події в Україні

    ЗСУ приземлили ворожий гвинтокрил на Херсонщині

    ЗСУ приземлили ворожий гвинтокрил на Херсонщині
    фото з відкритих джерел

    Окупанти продовжують блокаду українських портів у Чорному морі.

    Збройні сили України збили гвинтокрил російських військових без можливостей повторного використання поблизу Миколаївки в Херсонській області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    Військові в районі Миколаївки в Херсонській області заземлили з переносного зенітно-ракетного комплексу ворожий гвинтокрил без можливостей його повторного використання.

    По Одеській області російські військові випустили зранку дві крилаті ракети типу «Онікс» з берегового ракетного комплексу «БАЛ» в тимчасово окупованому Криму. Підрозділ протиповітряної оборони збив їх над морем.

    Вночі окупанти з окупованої Херсонської області вдарили реактивними системами залпового вогню «Смерч» та «Ураган» по Криворізькому району та по Миколаєву. У результаті обстрілів постраждалих немає.

    Загарбники руйнують супермаркети, об’єкти міської та приміської інфраструктури, а також залякують місцеве населення.

    Українські захисники ліквідували 16 окупантів, знищили танк і шість одиниць броньованої та автомобільної техніки.

    Окупанти продовжують блокаду українських портів у Чорному морі. Напоготові перебувають чотири ракетні та три великі десантні кораблі. Через 32 крилаті ракети морського базування ракетна загроза залишається актуальною.

    Нагадаємо, танкісти ЗСУ вдарили по ворожому блокпосту.

    Нагадаємо, вчора українські військовослужбовців Грузинського національного легіону філігранно знищили ворожу бронетехніку з ПТРК «Стугна-П». А на Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою .

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна гелікоптер ураган окупація #stoprussia
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    ЗСУ приземлили ворожий гвинтокрил на Херсонщині