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  4. Танкісти ЗСУ вдарили по ворожому блокпосту (відео)
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    Події в Україні

    Танкісти ЗСУ вдарили по ворожому блокпосту (відео)

    Танкісти ЗСУ вдарили по ворожому блокпосту (відео)
    фото скріншот відео

    Воїни завдали влучного танкового удару із закритої вогневої позиції по російських окупантах

    Українській військові активно знищують техніку ворога та дають відсіч російським окупантам. Новим досягненням поділилися українські танкісти. Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

    Воїни завдали влучного танкового удару із закритої вогневої позиції по російських окупантах. На сторінці Збройних Сил України у Facebook опублікували ефектне відео.

    «Українські танкісти передають вітання російським окупантам. На відео точне влучання українським танком із закритої вогневої позиції по ворожому блокпосту. Так тримати наші захисники, разом ми все витримаємо, разом переможемо підлого ворога», – йдеться у повідомленні ЗСУ.

    Нагадаємо, Львівські десантники знищили танк та БМП окупантів.

    Нагадаємо, вчора українські військовослужбовців Грузинського національного легіону філігранно знищили ворожу бронетехніку з ПТРК «Стугна-П». А на Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою .

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна обстріл військові Україна окупація #stoprussia
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    Танкісти ЗСУ вдарили по ворожому блокпосту (відео)