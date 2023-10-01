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ЗСУ встановили у вересні два нових рекорди зі знищення ворожої техніки – експерт

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ встановили у вересні два нових рекорди зі знищення ворожої техніки – експерт
ЗСУ у вересні знищили рекордну кількість російської артилерії та автотранспорту
фото з відкритих джерел

Вересень «закривається» з дуже обнадійливими показниками, вважає Коваленко

У вересні 2023 року два з трьох очікуваних рекордів Збройних сил України зі знищення російської техніки реалізувалися, при цьому один з них вельми перевершив сподівання, повідомляє військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За словами експерта, ЗСУ у вересні знищили рекордну кількість російської артилерії та автотранспорту.

«За вересень було знищено рекордну кількість російської артилерії, а саме – 947 одиниць. Це обумовлено тим, що у росіян прискорюється деградація контрбатарейної боротьби, в наслідок використання все більш примітивних і відсталих артилерійських засобів. Крім того, зростання кількості буксируваної ствольної артилерії, з низькою мобільністю, зниження дальності і точності стрільби, а також знос гармат – усе це призводить до таких високих показників втрат», – зазначив Коваленко.

Щодо кількості знищеного автотранспорту російських військ, експерт повідомив, що ЗСУ вдалося «мінуснути» всього 874 одиниці.

«Більше ніж у рекордному березні 2022 року, коли російські логістичні колони палили у режимі нон-стоп. І, як не дивно, рекордсменом серед плацдармів, на яких були спалені російські автотранспортні засоби, стала Запорізька область».

Також Коваленко додав, що не вдалося встановити рекорд зі знищення РСЗВ росіян.

«Їх було знищено за вересень 63, що є другим результатом за весь період повномасштабної війни. І цей високий показник є наслідком нестачі далекобійної ствольної артилерії у російських військ і необхідністю підтягування реактивних систем ближче до лінії бойового зіткнення», – зробив висновок оглядач.

Вересень «закривається» з дуже обнадійливими показниками, вважає Коваленко: «Ті темпи і обсяги, з якими знищується російська артилерія, не дають можливості російському ВПК не те, щоб повноцінно компенсувати втрати, а навіть заводять їх в глибокий мінус, з якого можна буде вибратися тільки за допомогою поставок з третьої країни. І актуальним для командування російських військ стає не тільки питання – де взяти снаряди, а й де брати знаряддя, з яких ними треба стріляти».

Нагадаємо, протягом минулої доби, 30 вересня, Збройні сили України знищили 23 одиниці військової техніки окупантів на Таврійському напрямку. 

Триває 585-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав вісім ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Теги: рекорд Запорізька область втрати

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