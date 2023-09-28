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«Українська бронетехніка» відзвітувала про контракт з Міноборони

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Українська бронетехніка» відзвітувала про контракт з Міноборони
Міномети компанії стоять на озброєнні найрізноманітніших підрозділів Сил Оборони України – ЗСУ, ТРО, ССО, Нацполіції, СБУ
фото: «Українська бронетехніка»

«Контроль якості проходить кожен міномет, який передається у війська», – переконує компа

«Українська бронетехніка» завершила приймально-здавальні випробування чергової партії 120 мм мінометів для потреб Збройних Сил України. Випробування для контролю якості проходить кожен міномет, який передається у війська.

Про це йдеться на офіційній ФБ-сторінці компанії.

«На цих випробуваннях ми відстріляли останні зразки продукції й тим самим завершили один з поточних контрактів з Міноборони. Продовжуємо виробляти міномети різних калібрів та поставляємо їх практично всім силовим відомствам. Сьогодні особисто перевіряв безпечність стрільби та вкидав 120 мм мінометні постріли на повному заряді у ствол нашого міномета», – розповів генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

За його словами, міномети їхнього виробництва стоять на озброєнні найрізноманітніших підрозділів Сил Оборони України – ЗСУ, ТРО, ССО, Нацполіції, СБУ.

«Українська бронетехніка» відзвітувала про контракт з Міноборони фото 1

«Ми успішно провели релокацію виробництва та вийшли на високі показники виробництва мінометів. Компанія працює над тим, аби мінометів 60 мм, 82 мм та 120 мм у війську було більше», – запевнив Владислав Бельбас.

«Українська бронетехніка» відзвітувала про контракт з Міноборони фото 2

Нагадаємо, «Українська бронетехніка» в кооперації з декількома країнами НАТО продовжує постачати боєприпаси, які вкрай необхідні для підтримки українського контрнаступу та звільнення наших територій.

 

Теги: зброя Міноборони партії

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