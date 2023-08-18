В Україну заходять важка техніка, артилерія та засоби ППО – Зеленський

Глава держави анонсував гарні новини найближчим часом

Президент України Володимир Зеленьский повідомив хороші новини щодо реалізації домовленостей з партнерами. Про це він написав у Telegram.

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«Щоденна ранкова «звірка годинників». Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро», – йдеться в повідомленні.

На засіданні також обговорили ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії та результати застосування дронів.

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«Перебіг всеохопної інспекції військов-лікарської комісії. А також робота СБУ щодо «воєнкомів» і колаборантів. Хороші результати», – додав глава держави.

Також Зеленський заслухав закриті доповіді СБУ та ГУР щодо їхніх спеціальних завдань.

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.