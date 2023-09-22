Бронетехніка ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога у Запорізькій області − ISW

Українська бронетехніка просунулась на південь від протитанкових ровів та так званих «зубів дракона», які є складовою трирівневої оборони

Українська техніка, зокрема танки та інші бронемашини, активно діють на південь від останньої лінії основного оборонного рубежу російських військ, який нині проривають ЗСУ у Запорізькій області. Про це йдеться у звіті (ISW).

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На геолокаційних знімках, опублікованих 21 вересня, видно, що українська бронетехніка просунулась на південь від протитанкових ровів та так званих «зубів дракона», які є складовою трирівневої оборони, та взяла участь у обмеженому бою безпосередньо на заході від Вербового (в 18 кілометрах на південний схід від Орєхова).

Це перший зафіксований випадок використання бронетехніки українськими силами поза трирівневою лінією оборони РФ. Те, що українська бронетехніка з'явилася за останньою лінією поточного російського оборонного рубежу, свідчить про те, що українські сили забезпечили прорив перших двох ліній цього ешелону настільки успішно, щоб впровадити техніку через утворений пролом.

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Ймовірно, українські сили приглушили російську артилерію та інші протитанкові системи у цьому районі настільки, щоб просунути свою техніку вперед. Здатність Збройних сил України доставляти бронетехніку до найміцнішої російської лінії оборони, а також використовувати цю техніку поблизу укріплених російських оборонних позицій є важливим показником прогресу у контрнаступі з боку України.

Раніше повідомлялося, що українські війська продовжують активні наступальні дії на заході Запорізької області та на Бахмутському напрямку. Збройні сили України здійснили просування на південний захід від Вербового і також досягли успіху в районі Орадівки, Андріївки та Курдюмівки.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Зокрема наші бійці вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що значно ускладнило логістику російських військ.