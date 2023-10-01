ЗСУ потужно накрили вогнем ворожі позиції на Таврійському напрямку

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1231 вогневе завдання

На цій ділянці фронту за добу захисники знешкодили 251 окупанта

Протягом минулої доби, 30 вересня, Збройні сили України знищили 23 одиниці військової техніки окупантів на Таврійському напрямку. Про це повідомив пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

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Усього за минулу добу ворог завдав шість ракетних та 17 авіаційних ударів, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 879 артобстрілів.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового. Ворог здійснив понад 10 невдалих атак у районі Мар’їнки Донецької області.

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На Шахтарському напрямку противник наступальних та штурмових дій не вів.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Закріплюються на зайнятих раніше рубежах. Триває контрбатарейна боротьба.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1231 вогневе завдання. Загальні втрати ворога склали 251 особу. Знищено 23 одиниці військової техніки противника. Зокрема, п’ять ББМ, вісім артилерійських систем, два засоби ППО, два БпЛА, чотири одиниці автомобільної та дві – спеціальної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів ворога.

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Нагадамо, триває 585-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав вісім ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.