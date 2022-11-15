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ЗСУ вже ліквідували понад 82 тис. окупантів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вже ліквідували понад 82 тис. окупантів – Генштаб
Росія вже втратила в Україні щонайменше 2861 танк
Генштаб ЗСУ

Українські воїни за добу знищили 35 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 710 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 82 080 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 82080 (+710) осіб ліквідовано;
  • танків – 2861 (+13) од;
  • бойових броньованих машин – 5773 (+25) од;
  • артилерійських систем – 1850 (+11) од;
  • РСЗВ – 393 (+0) од;
  • засоби ППО – 208 (+2) од;
  • літаків – 278 (+0) од;
  • гелікоптерів – 261 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2);
  • крилаті ракети – 399 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 (+35) од;
  • спеціальна техніка – 160 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 15 листопада
Втрати окупантів станом на ранок 15 листопада
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 265-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

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