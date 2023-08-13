ЗСУ взяли в полон командира розвідгрупи окупантів, він здає позиції своїх
Майор показує місця дислокації російських військових на мапі
Командир розвідгрупи окупантів майора Томов потрапив у полон та здає ЗСУ позиції своїх. Відповідне відео з’явилося у мережі. Раніше про зникнення командира окупантів після бою поблизу Козачих Лагерів повідомляли російські воєнкори.
На кадрах видно, як майор показує місця дислокації російських військових на мапі. Він це робить досить спокійно.
«Юра, все малюй, тільки максимально коректно», – каже голос за кадром.
Що сталося із його групою – невідомо. Де саме перебуває російський командир – також невідомо. Офіційної інформації від російського командування щодо групи Томова немає.
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку російський окупант знайшов спосіб здатись в полон Силам оборони України. Для цього йому довелося долати водну перешкоду.
Крім того, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед російських офіцерів значно почастішали випадки суїцидів. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
Також під час святкування «дня ВМФ» на одному з військових об’єктів у тимчасово окупованому Маріуполі було масово отруєно офіцерський склад.
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