ЗСУ взяли в полон командира розвідгрупи окупантів, він здає позиції своїх

Майор показує місця дислокації російських військових на мапі

Командир розвідгрупи окупантів майора Томов потрапив у полон та здає ЗСУ позиції своїх. Відповідне відео з’явилося у мережі. Раніше про зникнення командира окупантів після бою поблизу Козачих Лагерів повідомляли російські воєнкори.

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На кадрах видно, як майор показує місця дислокації російських військових на мапі. Він це робить досить спокійно.

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«Юра, все малюй, тільки максимально коректно», – каже голос за кадром.

Що сталося із його групою – невідомо. Де саме перебуває російський командир – також невідомо. Офіційної інформації від російського командування щодо групи Томова немає.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку російський окупант знайшов спосіб здатись в полон Силам оборони України. Для цього йому довелося долати водну перешкоду.

Крім того, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед російських офіцерів значно почастішали випадки суїцидів. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Також під час святкування «дня ВМФ» на одному з військових об’єктів у тимчасово окупованому Маріуполі було масово отруєно офіцерський склад.