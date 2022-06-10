ЗСУ збили безпілотник РФ над Дніпропетровщиною, уламки впали на Полтавщині

Це вже дев'ятий розвідник агресора, знищений у небі над областю

Сьогодні, 10 червня, українські захисники збили безпілотник російських окупантів над Дніпропетровщиною. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко.

«Є сьогодні і гарні новини. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Це вже 9-й розвідник агресора, знищений у небі над областю. Його уламки впали на Полтавщині», – поінформував він.

До слова, очільник ОВА підтвердив знищення групи вагнерівців на Луганщині. Як повідомлялося, найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині.