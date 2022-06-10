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  4. ЗСУ збили безпілотник РФ над Дніпропетровщиною, уламки впали на Полтавщині
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    Події в Україні

    ЗСУ збили безпілотник РФ над Дніпропетровщиною, уламки впали на Полтавщині

    ЗСУ збили безпілотник РФ над Дніпропетровщиною, уламки впали на Полтавщині
    фото з відкритих джерел

    Це вже дев'ятий розвідник агресора, знищений у небі над областю

    Сьогодні, 10 червня, українські захисники збили безпілотник російських окупантів над Дніпропетровщиною. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко.

    «Є сьогодні і гарні новини. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Це вже 9-й розвідник агресора, знищений у небі над областю. Його уламки впали на Полтавщині», – поінформував він.

    До слова, очільник ОВА підтвердив знищення групи вагнерівців на Луганщині. Як повідомлялося, найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині.

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    Теги: росія окупанти авіація війна Україна боєприпаси Дніпропетровщина Валентин Резніченко безпілотник окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили безпілотник РФ над Дніпропетровщиною, уламки впали на Полтавщині