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  4. Очільник ОВА підтвердив знищення групи вагнерівців на Луганщині
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    Події в Україні

    Очільник ОВА підтвердив знищення групи вагнерівців на Луганщині

    Ворожа база була розміщена на місцевому стадіоні в Кадіївці - Очільник ОВА підтвердив знищення групи вагнерівців на Луганщині
    Ворожа база була розміщена на місцевому стадіоні в Кадіївці
    фото скріншот відео

    Вижив лише один рашист

    Збройні Сили України знищили базу вагнерівців на окупованій частині Луганщини. Цю інформацію підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

    «Цього разу запалала база ПВК «Вагнер». Збройні Сили України завдали по ній влучного удару. Вижив лише один рашист», – повідомив Гайдай.

    Ворожа база розміщена на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни нахабно окупували ще у 2014 році. ЗСУ завдали по базі влучного удару, внаслідок чого вона запалала.

    Дані розвідки свідчать, що всі решта вагнерівців загинули під завалами.

    Нагадаємо, 9 червня у Луганській області в місті Кадіївка (Стаханів) загорівся стадіон, де була розташована база ПВК «Вагнера»

    Як повідомлялося, найбільших втрат окупанти зазнали на Харківщині: оновлені дані Генштабу

    До слова, підрозділи ЗСУ за допомогою аеророзвідки викрили склад з боєкомплектами та РСЗВ «Градами» російських окупантів та розгромили його з артилерії. Раніше ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів під Ізюмом

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна боєприпаси ЧВК «Вагнер» окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Очільник ОВА підтвердив знищення групи вагнерівців на Луганщині