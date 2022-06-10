Як отримати 20 тис. грн на підтримку ветеранського бізнесу ВПО: інструкція

Заявки приймаються до завершення воєнного стану

Члени родини воїнів ЗСУ, які мають власний бізнес, зареєстровані як фізична особа-підприємець або самозайнята особа, можуть взяти участь у програмі з мікрофінансування ветеранського бізнесу, яка започаткована Українським ветеранським фондом, та отримати до 20 тисяч грн грошового відшкодування. Про це в ефірі марафону національних телеканалів повідомила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

«Ми започаткували програму з мікрофінансування ветеранського бізнесу, завдяки якій ветерани та члени їхніх родин можуть отримати до 20 тисяч гривень на придбання будь-якого обладнання для ведення власної справи», - підкреслила Лапутіна

Зазначимо, що отримати мікрогрант можуть найближчі члени родини ветерана - батьки, дружина, діти — які зареєстровані як фізична особа-підприємець або самозайнята особа, та мають статус внутрішньо переміщеної особи у межах України. Також цією можливістю можуть скористатися самі ветерани, які наразі не служать. Для цього необхідно подати заявку з відповідним пакетом документів через аплікаційну форму на сайті.

В розділі «Мікрофінансування бізнесу». Документи розглядаються комісією у строк до 10 днів, після чого приймається рішення щодо надання коштів.

Щоб отримати фінансову підтримку, потрібно зібрати пакет документів:

скан паспорта заявника з пропискою,

скан довідки ВПО (скріншот із Дії не підходить),

скан виписки чи витягу з ЄДР про ФОП чи самозайняту особу,

скан підтвердження статусу ветерана, а саме: посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни або члена сім’ї ветерана війни,

документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму на сайті https://veteranfund.com.ua/

https://veteranfund.com.ua/ в розділі «Мікрофінансування бізнесу».Отримати відповідь від УВФ – після перевірки пакета документів.

Після схвалення отримати кошти. У разі правильного заповнення заявки, завантаження повного пакета документів разом із чеками на покупки заявники зможуть отримати відшкодування на суму до 20 000 гривень протягом 10 днів. Заявки приймаються до завершення воєнного стану.

Як повідомлялося, родичі українських військових, які опинилися в полоні, можуть отримувати їх виплати.