Знищено техніку, боєприпаси та рашистів: авіація ЗСУ вдарила по позиціях окупанта

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили три безпілотні літальні апарати

Протягом 9 червня Повітряні Сили ЗСУ завдали ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах російських окупантів. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Як зазначається, знищено кілька бойових броньованих машин, живу силу противника, уражено склад із боєприпасами.

Також, за минулу добу, 9 червня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили три безпілотні літальні апарати, а протиповітряна оборона Сухопутних військ утилізувала п’ять.

Як повідомлялося, підрозділи ЗСУ за допомогою аеророзвідки викрили склад з боєкомплектами та РСЗВ «Градами» російських окупантів та розгромили його з артилерії. Раніше ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів під Ізюмом