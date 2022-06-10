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    Події в Україні

    Знищено техніку, боєприпаси та рашистів: авіація ЗСУ вдарила по позиціях окупанта

    Знищено техніку, боєприпаси та рашистів: авіація ЗСУ вдарила по позиціях окупанта
    фото: Генштаб ЗСУ

    Зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили три безпілотні літальні апарати

    Протягом 9 червня Повітряні Сили ЗСУ завдали ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах російських окупантів. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ у Facebook.

    Як зазначається, знищено кілька бойових броньованих машин, живу силу противника, уражено склад із боєприпасами.

    Також, за минулу добу, 9 червня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили три безпілотні літальні апарати, а протиповітряна оборона Сухопутних військ утилізувала п’ять.

    Як повідомлялося, підрозділи ЗСУ за допомогою аеророзвідки викрили склад з боєкомплектами та РСЗВ «Градами» російських окупантів та розгромили його з артилерії. Раніше ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів під Ізюмом

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Знищено техніку, боєприпаси та рашистів: авіація ЗСУ вдарила по позиціях окупанта