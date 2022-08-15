На Донеччині ЗСУ приземлили ворожий вертоліт (відео)

Наші бійці збили три Ка-52 за дві доби

15 серпня на Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Це вже третій Ка-52 рашистів, приземлений Силами оборони за дві доби!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські зенітники за вікенд знищили два російських вертольоти Ка-52 «Алігатор».

Як відомо, усього із 24 лютого ЗСУ знищили 191 ворожий гелікоптер і 223 літаки.