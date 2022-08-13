Українські бійці збили над Одещиною ворожий «Орлан»
Вартість такого БПЛА складає близько $100 тисяч
Повітряні сили ЗСУ знищили у небі над Одещиною російський безпілотник. Воро намагався вести повітряну розвідку. Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування «Південь».
«13 серпня, близько 13:00 години, у небі над Одещиною воїнами зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Південь» знищено черговий російський безпілотний літальний апарат «Орлан-10», який намагався вести повітряну розвідку», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 серпня на Луганському та Харківському напрямках підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збили два ворожі безпілотники.
Нещодавно розвідники 28-ї окремої механізованої бригади у взаємодії зі спецпризначенцями ефективно застосували дрон-камікадзе по російських окупантах.
Також днями підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили російський безпілотник типу «Птеро».
До слова, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.
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