ЗСУ збили всі ракети, випущені по Хмельницькій області

Також ЗСУ атакували три взводних опорних пункти окупантів

Сьогодні, 24 липня, окупанти намагалися завдати ракетного удару по Хмельницькій області, але протиповітряна оборона України зруйнувала їхні плани. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ході телемарафону.

«Сьогодні наша протиповітряна оборона відпрацювала на «відмінно». Маємо чи не вперше стовідсотковий результат. Сьогодні, як відомо, була ракетна атака з акваторії Чорного моря. Чотири ракети «Калібр» полетіли в бік Хмельницької області. Ми раніше повідомляли, що три ракети знищені, але за уточненою інформацією – чотири збиті крилаті ракети», – заявив Гнат.

При цьому він додав, що українська авіація за добу до десяти авіаударів по позиціях росіян на півдні і сході країни. В результаті були атаковані три взводних опорних пункти, скупчення бойової броньованої техніки і жива сила російських окупантів.

Нагадаємо, 24 липня вранці у Хмельницькій області пролунали вибухи. Після 8 ранку у багатьох областях, а також у столиці оголосили повітряну тривогу. О 08:40 повідомлялося про запуски ракет з акваторії Чорного моря, о 08:50 у соцмережах поінформували про звуки вибухів на Хмельниччині.

Зазначимо, що уламки ракет впали в полі Кам'янець-Подільського району. Загорання полів ліквідовано.

Додамо, що 5 липня окупанти також атакували Хмельниччину ракетами. Повідомлялося про щонайменше п'ять вибухів.