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    Кримінал

    Хмельниччина: побиті сусідами колаборантки самі прийшли в поліцію

    74-річна жінка та її 49-річна дочка вже декілька років публічно підтримують &laquo;рускій мір&raquo; - Хмельниччина: побиті сусідами колаборантки самі прийшли в поліцію
    74-річна жінка та її 49-річна дочка вже декілька років публічно підтримують «рускій мір»
    фото з відкритих джерел

    Жінки поскаржились в поліцію на бійку з сусідами через їх проросійські погляди

    У Кам'янці-Подільському поліція випадково викрила двох колаборанток, які роками підтримували Росію. Жінки поскаржились в поліцію на бійку з сусідами, яка відбулася через їх проросійські погляди. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції району .

    «16 травня між сусідами однієї з багатоповерхівок м. Кам'янець-Подільський трапився конфлікт. Під час конфлікту обидві сторони звернулись до поліції із заявами про нанесення їм легких тілесних ушкоджень. За даними фактами були відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

    Як з’ясувалося, 74-річна жінка та її 49-річна дочка вже декілька років публічно підтримують «рускій мір». За словами свідків, жінки заперечують здійснення збройними силами Росії збройної агресії проти України, публічно закликають до підтримки дій та рішень держави-агресора, закликають до співпраці з окупаційною адміністрацією держави-агресора та збройними силами РФ, висловлюються щодо невизнання державного суверенітету України.

    За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

    Раніше повідомлялося, що Нацполіція розслідує майже 500 справ про колабораціонізм. Найбільше випадків колабораціонізму в Україні зафіксовано у Луганській області та Київській області.

    Нагадаємо, підозру за співпрацю із російськими окупантами отримав також колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    У колабораційній діяльності також підозрюють депутата Херсонської обласної ради Віталія Булюка.

    Теги: росія Хмельниччина окупанти війна Україна колабораціонізм окупація #stoprussia
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    Хмельниччина: побиті сусідами колаборантки самі прийшли в поліцію