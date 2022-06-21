Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви

Мер обласного центру: Ми намагаємось людям всіляко допомагати, але рішення приймають громади

Хмельницька область, де раніше була дуже популярною Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП), сьогодні стала лідером в Україні за кількістю переходів релігійних громад до Православної церкви України (ПЦУ). Про це розповів мер Хмельницького Олександр Симчишин у інтерв’ю «Главкому».

Чиновник зазначив, що міська рада Хмельницького готує рішення щодо припинення права користування земельними ділянками ворожими релігійними організаціями. На його думку, це простимулює процес переходу від Московської церкви.

«Аби простимулювати процес від’єднання наших релігійних громад від російської православної церкви, управлінню земельних ресурсів міськради доручили підготувати проєкт рішення про припинення права користування земельними ділянками ворожими релігійними організаціями, до якої відносять російську православну церкву», – сказав він.

Мер Хмельницького наголосив, що місцева влада намагається сприяти переходу громад від Московської церкви, однак остаточне рішення ухвалюють самі громади.

«УПЦ МП у нас була дуже популярною: здається, станом на 2018 рік область була ледь не на першому місті за кількістю парафій. За кількістю вірян, вона, звісно, поступалася Київському патріархату, а потім Православній церкві України. Зараз Хмельницька область є лідером за кількістю переходів від УПЦ МП до ПЦУ. Ми намагаємось людям всіляко в цьому допомагати: в межах області вже більше ста парафій перейшло, в межах Хмельницької громади – 14. Громада проводить збори, пропонує священнику перейти, і багато священників УПЦ МП перейшли, моляться тепер українською і за українську перемогу. Маючи при цьому в три-чотири рази більше парафіян. Є ті, хто з різних причин відмовляється: може, вони агенти ФСБ, «ватники» чи мають суто релігійні причини. Але рішення приймають громади і цей процес продовжується», – зазначив чиновник.

Симчишин також розповів, що у більшості випадків перехід громади до ПЦУ відбувається без конфліктів щодо передачі храмів. За його словами, противники переходу громади від УПЦ МП – завжди у меншості.

«Останнім часом деякі особи намагаються провокувати суперечки, але коли за перехід виступають 600 людей, а проти – 30, все одразу стає зрозуміло. Воля громади, що хоче молитися в своїй Українській церкві, тут священна. І цій волі мали б підкорятися і ті, хто досі коливається. Вони там придумують собі якісь зміни до статутів, але достатньо зайти на сайт РПЦ і побачити: їхні філії досі є по всій Україні», – сказав він.

Додамо, що відповідно до проєкту рішення, яке готує влада Хмельницького, у церков УПЦ МП у місті заберуть право постійного користування земельними ділянками. Ці території повертатимуть у власність громади. Депутати міської ради під час позачергової сесії також підтримали звернення до РНБО, Верховної Ради України про пришвидшення розгляду законопроєкту про заборону діяльності церков та інших релігійних організацій, які підпорядковуються московському патріархату та несуть загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо, раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

Нещодавно стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни: відомо, де найбільше.

Відколи російські окупанти почали повномасштабну війну проти України, громади з УПЦ Московському патріархату почали переходити до Православної церкви України. Їх кількість вже перейшла позначку у чотири сотні.

Найбільше громад здійснили перехід до ПЦУ у Хмельницькій області, йдеться про понад 100 громад.

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