Військові ліквідували міну в Дністровському лимані

Ліквідація боєприпасу була виконана під час повітряної тривоги

Увечері 3 липня в Дністровському лимані, розташованому в Білгород-Дністровському районі Одеської області, фахівці Військово-Морських сил України підірвали морську міну. Про це повідомляє в Facebook оперативне командування «Південь».

Повідомляється, що протикорабельну міну в лиман занесло течією з Чорного моря на прибережну ділянку затоки з ускладненим доступом. Ліквідація боєприпасу була виконана під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що в Одеській затоці виявили спливлу морську міну. Контрольованим підривом її знешкодили. Нагадавши, пляжі Одеси та регіону заміновані. Відвідувати їх категорично заборонено.

Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців.