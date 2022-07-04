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    Новини

    Військові ліквідували міну в Дністровському лимані

    Військові ліквідували міну в Дністровському лимані

    Ліквідація боєприпасу була виконана під час повітряної тривоги

    Увечері 3 липня в Дністровському лимані, розташованому в Білгород-Дністровському районі Одеської області, фахівці Військово-Морських сил України підірвали морську міну. Про це повідомляє в Facebook оперативне командування «Південь».

    Повідомляється, що протикорабельну міну в лиман занесло течією з Чорного моря на прибережну ділянку затоки з ускладненим доступом. Ліквідація боєприпасу була виконана під час повітряної тривоги.

    Нагадаємо, що в Одеській затоці виявили спливлу морську міну. Контрольованим підривом її знешкодили. Нагадавши, пляжі Одеси та регіону заміновані. Відвідувати їх категорично заборонено.

    Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

    ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові ліквідували міну в Дністровському лимані