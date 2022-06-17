МВС повідомило, скільки кілометрів української землі замінували рашисти

Оперативне розмінування доріг та населених пунктів буде здійснено впродовж року

В Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. квадратних км території. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

Оперативне розмінування доріг та населених пунктів буде здійснено впродовж року, втім на повне розмінування піде багато часу.

«Якщо говорити про кількість, то на сьогодні ми розуміємо, що треба розмінувати приблизно 270 тисяч квадратних кілометрів, це включно з окупованими територіями», – сказав він.

За словами міністра, відомство орієнтує підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій на проведення первинного оперативного розмінування впродовж року.

«Простими словами, має бути розмінована дорога між населеними пунктами, має бути повністю розмінований населений пункт, прибудинкові території, території навколо населених пунктів», – зазначив Монастирський.

Він додав, що повне розмінування, яке включає лісосмуги, водойми займе роки.

Як повідомлялося, окупанти замінували мости й дороги, якими мешканці Херсонщини намагаються виїхати на вільну від росіян територію.