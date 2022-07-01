Болгарія знешкодила у Чорному морі якірну міну

Міну знешкодили шляхом керованого підриву

Біля берегів Болгарії у Чорному морі знешкодили помічену з цивільного судна морську міну. Про це заявили у Військово-морських силах Болгарії, передає «Європейська правда».

Повідомлення про плаваючу міну надійшло від цивільного теплохода близько 15 години 30 червня. Пристрій виявили за 27 морських миль від гирла річки Камчія, що впадає у Чорне море біля Варни.

На пошуки міни вирушив черговий гелікоптер, тральщик та допоміжні кораблі. Після 17 години її знайшли та близько 21 години – знешкодили шляхом керованого підриву.

Військові фахівці класифікували пристрій як якірну міну типу «Ям», розміщену у бойовому положенні.

Нагадаємо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.

15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни.

Додамо, що Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.