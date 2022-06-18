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    Події в Україні

    Біля берегів Одещини знищено ворожу міну (відео)

    Небезпечну знахідку ліквідовано підрозділом ВМС - Біля берегів Одещини знищено ворожу міну (відео)
    Небезпечну знахідку ліквідовано підрозділом ВМС
    фото: скріншот із відео

    РФ загрожує цивільному судноплавству та людському життю

    17 червня під час бойового патрулювання Силами оборони було виявлено дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Про це повідомляють Військово-Морські сили Збройних сил України.

    Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом ВМС ЗСУ.

    Подібні випадки трапляються вже не вперше, раніше дрейфуючі засоби ураження з російським маркуванням були виявлені та знешкоджені біля узбережжя Туреччини та Румунії.

    «Використовуючи морські міни, РФ загрожує, насамперед, цивільному судноплавству та людському життю», – зазначає ВМС ЗСУ.

    15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни.

    Додамо, що Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.

    Читайте також: Небезпека у Чорному морі: Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси
    Теги: росія окупанти Чорне море війна замінування Україна окупація #stoprussia
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    Біля берегів Одещини знищено ворожу міну (відео)