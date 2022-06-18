Біля берегів Одещини знищено ворожу міну (відео)
РФ загрожує цивільному судноплавству та людському життю
17 червня під час бойового патрулювання Силами оборони було виявлено дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Про це повідомляють Військово-Морські сили Збройних сил України.
Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом ВМС ЗСУ.
Подібні випадки трапляються вже не вперше, раніше дрейфуючі засоби ураження з російським маркуванням були виявлені та знешкоджені біля узбережжя Туреччини та Румунії.
«Використовуючи морські міни, РФ загрожує, насамперед, цивільному судноплавству та людському життю», – зазначає ВМС ЗСУ.
15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни.
Додамо, що Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.