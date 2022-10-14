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ЗСУ знищили біля Очакова спостережний пункт окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили біля Очакова спостережний пункт окупантів
фото: Генштаб

Воїни збили два ударних дрони Shahed-136

У  Миколаївської області підрозділ військово-морських сил ЗСУ знищив біля міста Очаків спостережний пункт окупантів. Про це повідомили в ВМС ЗСУ.

«Поблизу міста Очаків підрозділами Військово-морських сил Збройних сил України знищено спостережний пункт на березі, що контролює противник, та два ударних дрони Shahed-136», - йдеться у повідомленні.

До відома, воїн української зенітної ракетної бригади протягом 10 та 11 жовтня знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК «Ігла».

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ знищили 500 окупантів. Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення склали приблизно 64300 особового складу.

Триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців.

Теги: втрати кордон ЗСУ Миколаївщина

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