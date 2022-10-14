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Втеча рашистів із Херсона. Зрадник Стремоусов визнав успіх ЗСУ (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Втеча рашистів із Херсона. Зрадник Стремоусов визнав успіх ЗСУ (відео) 
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні, скоро Херсон повернеться під український прапор 
скріншот із відео

Стремоусов пропонує тікати в РФ під виглядом «гуманітарної поїздки» 

Російський колаборант і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов вигадав, під який приводом рашисти можуть тікати з тимчасово окупованого міста на фоні наступу ЗСУ. За його словами, «гуманітарні поїздки на відпочинок та оздоровлення до Росії продовжуються».  

Окупаційна «адміністрація Херсонської області» наполегливо рекомендує «скористатися можливістю гуманітарної поїздки на відпочинок та оздоровлення до Російської Федерації». 

Тим часом Стремоусов визнає: українські захисники наближаються до Херсона. На правобережжі Дніпра ЗСУ щодня відтісняють окупантів.

Стремоусов заявив: імовірне «підтоплення» Херсонської області через прорив Каховської дамби. Мовляв, тоді українським захисникам буде легше звільнити Херсон. Жодної логіки в заяві колаборанта немає, однак скоріше за все, так він намагається виправдати втечу рашистів із міста. 

Нагадаємо, раніше колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області. Сальдо зазначив, що щодня Херсонщина зазнає ракетних ударів. У зв’язку з цим окупаційна влада ухвалила рішення про евакуацію в різні регіони «для відпочинку та навчання». Виселятись херсонцям Сальдо пропонує до Криму, Ростовської області, Краснодарського та Ставропольського краю.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. ЗСУ продовжують успішний напрямок на південному фронті.

До слова, українські сили прорвали лінію фронту в Херсонській області на початку місяця, що стало найбільшим просуванням ЗСУ на півдні країни з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому. За оцінками західних військових, ЗСУ можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра наступного тижня.

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Теги: відео відпочинок контрнаступ рашисти Херсон

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