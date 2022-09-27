Над Одещиною ППО збили три іранські дрони

Сили ППО збили три іранські дрони над Одеською областю

Всі дрони-агресори знищені

Окупанти атакували Одещину іранськими дронами-камікадзе. Усі атаки були відбиті. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Іранські дрони збили сили ППО України.

«По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, ввечері, 26 вересня, в Одесі пролунали вибухи. ЗМІ повідомляли про направлення до Одеси іранських дронів.

Нагадаємо, у понеділок, 26 вересня, росіяни атакували Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару була пошкоджена інфраструктура аеропорту.

Також у Миколаєві внаслідок обстрілів, 24 вересня, пошкоджено три багатоповерхівки та приватні будинки. Одна п’ятиповерхівка потрапила під обстріл вдруге. В ній вибило шибки та понівечило ті ОСБ-плити, якими комунальники забивали вікна після попереднього обстрілу.