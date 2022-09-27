Повітряні сили відзвітували про полювання на дрони над Одещиною 

Вранці збито три безпілотники-камікадзе

27 вересня, близько восьмої години ранку, протиповітряною обороною Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе Shahed-136, які атакували Одещину. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

Як відомо, іранські безпілотники окупанти маркують як «Герань».

«Військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні окупанти атакували Одещину іранськими дронами-камікадзе. Усі атаки були відбиті. Зазначимо, ввечері, 26 вересня, в Одесі пролунали вибухи. ЗМІ повідомляли про направлення до Одеси іранських дронів.