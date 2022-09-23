Одесу атакували російські дрони-камікадзе, є жертва (відео)

Ворожі безпілотники налетіли з моря

23 вересня удень Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею борються рятувальні служби. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Загинула одна цивільна особа.

Один «Шахід-136», який рашисти маркують як «Герань», збитий над морем силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, сьогодні по обіді, 23 вересня, в Одесі лунали вибухи та було чути звуки пострілів.