Одесу атакували російські дрони-камікадзе, є жертва (відео)
Ворожі безпілотники налетіли з моря
23 вересня удень Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею борються рятувальні служби. Про це повідомило оперативне командування «Південь».
Загинула одна цивільна особа.
Один «Шахід-136», який рашисти маркують як «Герань», збитий над морем силами протиповітряної оборони.
Нагадаємо, сьогодні по обіді, 23 вересня, в Одесі лунали вибухи та було чути звуки пострілів.
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