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Одесу атакували російські дрони-камікадзе, є жертва (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Одесу атакували російські дрони-камікадзе, є жертва (відео)
«Шахід-136» приземлила наша ППО 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Ворожі безпілотники налетіли з моря 

23 вересня удень Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею борються рятувальні служби. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Одесу атакували російські дрони-камікадзе, є жертва (відео) фото 1

Загинула одна цивільна особа.

Один «Шахід-136», який рашисти маркують як «Герань», збитий над морем силами протиповітряної оборони. 

Нагадаємо, сьогодні по обіді, 23 вересня, в Одесі лунали вибухи та було чути звуки пострілів.

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Теги: Одеса безпілотник відео

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