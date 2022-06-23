ЗСУ знищили російський розвідувальний безпілотник (фото)

Безпілотник армії РФ закінчив свій політ

Бійці 10-ї Гірсько-штурмової бригади на передовій знищили російський безпілотник, який проводив розвідку. Про це бригада повідомила у Facebook.

«Сьогодні для орків розвідка видалася не зовсім успішною. «Надтехнологічний» безпілотник армії РФ достроково та неплановано закінчив свій політ. Обійшлося це не без участі бійців «Десятки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, На півдні ЗСУ знищили 20 загарбників, два склади боєприпасів та комплекс «Панцир». Також на Харківщині ЗСУ знищили 11 одиниць техніки ворога: згоріли танки та «Рисі».

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