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  4. ЗСУ знищили російський розвідувальний безпілотник (фото)
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    Події в Україні

    ЗСУ знищили російський розвідувальний безпілотник (фото)

    ЗСУ знищили російський розвідувальний безпілотник (фото)
    фото: 10 Гірсько- Штурмова Бригада

    Безпілотник армії РФ закінчив свій політ

    Бійці 10-ї Гірсько-штурмової бригади на передовій знищили російський безпілотник, який проводив розвідку. Про це бригада повідомила у Facebook.

    «Сьогодні для орків розвідка видалася не зовсім успішною. «Надтехнологічний» безпілотник армії РФ достроково та неплановано закінчив свій політ. Обійшлося це не без участі бійців «Десятки», – йдеться у повідомленні.

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    ЗСУ знищили російський розвідувальний безпілотник (фото)
    ЗСУ знищили російський розвідувальний безпілотник (фото)

    Нагадаємо, На півдні ЗСУ знищили 20 загарбників, два склади боєприпасів та комплекс «Панцир». Також на Харківщині ЗСУ знищили 11 одиниць техніки ворога: згоріли танки та «Рисі».

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    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ війна Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили російський розвідувальний безпілотник (фото)