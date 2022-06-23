На півдні ЗСУ знищили 20 загарбників, два склади боєприпасів та комплекс «Панцир»

Наш захисники збили дві ракети, які атакували Одещину

Упродовж минулої доби, 22 червня, українські захисники на півдні України ліквідували 20 російських загарбників, знищили кілька одиниць військової техніки та два склади з боєприпасами. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«Ситуація в операційній зоні на Миколаївсько-Херсонському напрямку складна, але контрольована. Противник продовжує ведення бойових дій у контрбатарейній тактиці на рубежах оборони. Гелікоптером нанесено удар по наших позиціях, але під нашим вогнем у відповідь Ка-52 хутко ретирувався», – йдеться в повідомленні.

Протягом доби ворог здійснив три ракетні удари по південних регіонах. Масованого удару семи ракет типу «Онікс» зазнав Миколаїв. Уражено виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Внаслідок влучань в кількох районах обласного центру виникли пожежі. Горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією. Масштабну пожежу на площі понад 300 кв. м ліквідовано. За уточненими даними, загинула одна та поранені дві цивільні особи.

Окрім того, ворог двічі атакував Одещину. Обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.

Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

Загалом за добу знищено:

20 російських загарбників,

безповоротно виведено з ладу самохідну гаубицю «Мста-С»,

23 мм зенітну установку,

тягач,

чотири одиниці автомобільної техніки,

два склади боєприпасів на Херсонщині.

Остаточні ворожі втрати дорозвідуються.

«Корабельне угруповання ворожого флоту наразі складає п'ять ракетних та три великі десантні кораблі. Посилення шторму змусило провести певну рокировку сил, але суті завдання і сили загрози це не міняє. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя», – додали в ОК «Південь».

Також на Харківщині ЗСУ знищили 11 одиниць техніки ворога: згоріли танки та «Рисі».

Нагадаємо, Арестович каже про стратегічний перелом у війні.

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