На Харківщині ЗСУ знищили 11 одиниць техніки ворога: згоріли танки та «Рисі»

Рашисти весь день гатили по області: дев’ятеро загиблих

Протягом дня 22 червня ворог продовжував обстрілювати житлові райони Харкова та населені пункти Харківської області. На жаль, загинули та поранені мирні люди. Про це повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу Немишлянського району Харкова четверо мешканців отримали поранення. У селі Пришиб Ізюмського району загинули п’ятеро цивільних жінок. У місті Балаклія один цивільний зазнав поранення.

«У Золочеві з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих. Загалом внаслідок цього обстрілу у Золочеві загинули троє людей. У Чугуєві двоє мирних людей загинули, четверо зазнали поранень. В селі Тихопілля Лозівського району – один поранений», – написав Синєгубов.

Російські окупанти не припиняють обстріли мирного населення, тому мешканців Харківщини закликають бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувати на вулицях та при сигналах тривоги ховатися в укриття.

На лінії зіткнення ворог веде активні бойові дії. На Харківському напрямку російські окупанти намагаються стримувати просування ЗСУ та не допустити їх виходу до державного кордону, укріплюють свої позиції. Це свідчить про те, що не очікується чернігівського чи київського сценаріїв, коли російські війська під тиском ЗСУ відійшли.

У районі Ізюма ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ. Ізюмський напрямок для них лишається стратегічним.

«Але наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому втрат. 93 ОМБР, яка захищає наші позиції на Ізюмщині, знищила вже 11 одиниць ворожої техніки – танки, БМП та бойові машини «Рись».

Нагадаємо, сьогодні рашисти обстріляли з міномета село поблизу Ізюма: є загиблі.

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